أسباب آلام المرارة و4 طرق للعلاج في المنزل

المرارة هي عضو صغير على شكل كمثرى تقع أسفل الكبد، والتي لا يجب تجاهلها آلامها، بالإضافة لذلك يمكن للطبيب فقط تشخيص سببها بشكل صحيح وتقديم العلاج والمساعدة على تجنب المزيد من المضاعفات، وفقًا لموقع “WebMD" الطبي.

تخزن المرارة وتطلق الصفراء، وهي سائل أخضر اللون يساعد الجسم على هضم الدهون، وكلما تناول الشخص الطعام، تنقبض المرارة وتطلق الصفراء، ثم تتدفق الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة، الاثني عشر.

أعراض مشاكل المرارة

عندما يحدث خطأ ما في المرارة أو القنوات الصفراوية، فقد يؤلم الجانب الأيمن العلوي من بطن الشخص، وقد يشعر أيضًا بما يلي:

ألم في الظهر أو الصدر، وخاصةً عند التنفس بعمق

حمى

التقيؤ

انتفاخ البطن

حكة

تعب

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى اصفرار الجلد والعينين (المعروف باسم اليرقان)، وفقدان الوزن، وتغيرات لون البول أو حركات الأمعاء.

أمراض تحاكى ألم المرارة

لدينا العديد من الأعضاء في منطقة البطن، وإذا كان الشخص يعاني من ألم في تلك المنطقة، فقد يكون من الصعب معرفة سبب ذلك، فيما يلي بعض الحالات التي يمكن أن تحاكي آلام المرارة:

التهاب البنكرياس، يوجد البنكرياس في الجزء الخلفي من البطن، بالقرب من الاثني عشر، وإذا كان ملتهبًا، فقد يسبب ألمًا في البطن مشابهًا لآلام المرارة، ومع ذلك فإن الاختلاف الرئيسي هو أنه مع التهاب البنكرياس، عادةً ما يعاني الشخص أيضًا من الغثيان والقيء وفقدان الوزن غير المبرر، وقد يتسارع القلب وقد تكون حركات الأمعاء ذات رائحة كريهة.

حصوات الكلى، على الرغم من أن الكليتين تقعان في الخلف، إلا أن حصوات الكلى يمكن أن تسبب آلامًا في البطن وكذلك آلام الظهر، وقد يلاحظ المريض أن لون البول مختلف عن المعتاد (أحمر أو بني أو وردي)، وقد يكون غائمًا أو كريه الرائحة.

قرحة المعدة، قد يشعر المريض بألم في المعدة بسبب القرحة مثل ألم المرارة، ولكن قد يشعر أيضًا بالانتفاخ، وقد يعاني أيضًا من حرقة المعدة والتجشؤ كثيرًا.

مرض التهاب الأمعاء، أو مرض كرون أو التهاب القولون، يمكن أن يسبب مرض التهاب الأمعاء آلامًا في البطن، ولكنه عادة ما يسبب الإسهال أيضًا، وقد يرى المريض دمًا في حركات الأمعاء وتفقد الوزن عن غير قصد.

التهاب المعدة والأمعاء، يمكن أن تسبب هذه العدوى في الأمعاء، والتي تسمى أحيانًا أنفلونزا المعدة، نفس أنواع الأعراض مثل ألم المرارة، إلا أنها عادة ما تسبب أيضًا الإسهال والغثيان والقيء والتشنج.

أسباب ألم المرارة

هناك عدة أسباب قد تجعل الشخص يشعر بألم المرارة، وتشمل هذه الأسباب:

حصى المرارة

هذا هو السبب الرئيسي لألم المرارة، ويصاب بها المريض عندما تتكتل الصفراء معًا في كتل صلبة، ويمكن أن تتنوع حصى المرارة في الحجم، من بقع صغيرة إلى كبيرة بحجم كرة الجولف، إذا أصبحت كبيرة بما يكفي، يمكن لهذه الحصوات أن تمنع الصفراء من التدفق، ويؤدي ذلك إلى نوبة حصى المرارة، والتي قد تشعر بألم مفاجئ في الجزء الأيمن العلوي من البطن.

غالبًا ما تحدث هذه النوبات بعد عشاء كبير من شرائح اللحم أو وجبات دسمة أخرى، ويمكن أن تستمر لعدة ساعات، لكن معظم الأشخاص الذين لديهم حصى في المرارة لا يعرفون ذلك، ولا تسبب هذه الحصوات "الصامتة" مشاكل في الأعضاء، ويمكن أن تظهر الاختبارات التشخيصية مثل الموجات فوق الصوتية، وتصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالرنين المغناطيسي (MRCP)، وتصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار الراجع (ERCP)، وفحوصات الدم، أو اختبارات التصوير الأخرى ما إذا كنت يعاني الشخص من حصى المرارة.

حصوات القناة الصفراوية

هذه إما حصوات في المرارة تلتصق بالقنوات الصفراوية أو حصوات تتكون هناك، وقد لا تسبب أي مشاكل حتى تسد القنوات الصفراوية، ثم يشعر المريض بألم شديد في البطن يأتي ويذهب لساعات في المرة الواحدة، وقد يتحول لون البشرة والعينين إلى اللون الأصفر، ويشعر بالرغبة في التقيؤ، ويمكن للطبيب إزالة حصوات القناة الصفراوية عن طريق تمرير منظار داخلي (أنبوب رفيع به ضوء في نهايته) عبر الفم إلى القنوات الصفراوية.

ثقب المرارة

يمكن أن يحدث هذا عندما تتسبب حصوات المرارة بمرور الوقت في ثقب جدران العضو، وهو أمر نادر، لكنه قد يكون مميتًا، وقد يؤلم الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يعاني تامريض أيضًا من حمى شديدة وغثيان وقيء، ويحتاج إلى علاج طبي أو جراحة على الفور.

خراج المرارة (الخراج الصفراوي)

يحدث خراج المرارة نتيجة لعدوى ناتجة عن تراكم الصفراء نتيجة لانسداد القناة (بما في ذلك حصوات المرارة)، وقد تقاوم العدوى العلاج بالمضادات الحيوية، وقد يحتاج الخراج إلى تصريف، ويؤدي الخراج الخطير إلى تمزق، مما يسمح للعدوى بالدخول إلى بطانة البطن الداخلية (التهاب الصفاق).

التهاب المرارة

يحدث التهاب المرارة لعدة أسباب، بما في ذلك الصدمة أو المرض أو العدوى أو الأورام، وينتج أيضًا عن تراكم الصفراء في المرارة بسبب حصوات المرارة، وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى بعض البكتيريا أو المشاكل في القنوات الصفراوية.

التهاب القناة الصفراوية

التهاب القناة الصفراوية المصلب الأولي هو مرض يصيب الكبد ويؤدي إلى إتلاف القنوات الصفراوية، وهو مرض تقدمي، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت، ويعاني حوالي 4 من كل 5 أشخاص مصابين بالتهاب القناة الصفراوية المصلب الأولي أيضًا من مرض التهاب الأمعاء.

ويمكن أن يؤدي التهاب القناة الصفراوية المصلب الأولي إلى فشل الكبد، ولا يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض، و​​قد تشعر بالتعب أو الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن أو حكة في الجلد، وغالبًا ما يتم اكتشاف هذه الحالة عندما تُظهر فحوصات الدم الروتينية أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح.

سرطان المرارة

سرطان المرارة نادر ويصعب تشخيصه في أغلب الأحيان، لن تظهر أي أعراض حتى ينتشر السرطان، وقد تشمل العلامات ألم البطن وخاصة في الجانب الأيمن العلوي، بالإضافة إلى فقدان الوزن واليرقان وانتفاخ البطن، قد يزيد التاريخ العائلي لحصوات المرارة؛ وكون الشخص أكبر سنًا أو أنثى أو سمين؛ وتناول أطعمة غير صحية من احتمالية إصابتك بسرطان المرارة.

سرطان القناة الصفراوية

قد لا تظهر أعراض في المراحل المبكرة من هذا السرطان، وإذا ظهرت الأعراض، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب انسداد القناة الصفراوية، واليرقان هو أكثر الأعراض شيوعًا إلى جانب حكة الجلد وبراز فاتح اللون أو دهني، وإذا كانت الأورام كبيرة بما يكفي قد يعاني المريض من آلام في البطن، وخاصة أسفل الأضلاع على الجانب الأيمن.

ندبات القناة الصفراوية

يمكن أن تمنع القنوات الصفراوية الضيقة الناتجة عن الأنسجة الندبية الصفراء من التدفق من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة، وقد يجعل هذا المريض يشعر بالألم في الجانب الأيمن من البطن حيث توجد الأعضاء، وقد يشعر أيضًا بالحكة أو التعب، ونقص الشهية، واليرقان، والتعرق الليلي، أو الحمى.

ويمكن أن تتسبب عدة أشياء في ظهور الندبات، بما في ذلك حصوات القناة الصفراوية، والإصابة، والالتهابات، والكحول والمخدرات، ويمكن للطبيب تأكيد ذلك من خلال إجراء يسمى تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالتنظير الراجع (ERCP)، والذي يمنحه نظرة داخلية على القنوات الصفراوية والبنكرياس.

مضاعفات آلام المرارة

تشمل بعض المضاعفات البسيطة ما يلي:

مشاكل في الأكل

فقدان الوزن

اضطرابات الكهارل

تناول مسكنات الألم

تعطيل الأنشطة اليومية

وتشمل المضاعفات الأكثر خطورة لمرض المرارة ما يلي:

انسداد القناة الصفراوية

الالتهابات، مثل التهاب الصفاق

الخراجات اللمفاوية

غرغرينا المرارة (موت أجزاء من أنسجة المرارة)

التهاب البنكرياس

تليف الكبد

تمزق المرارة

سرطان المرارة

علاج آلام المرارة

يعتمد علاج آلام المرارة على سبب الألم في المقام الأول، ويمكن تجربة بعض العلاجات المنزلية لتخفيف آلام المرارة حتى زيارة الطبيب، كالآتي:

وضع كمادات دافئة على المنطقة المؤلمة

شرب شاي النعناع.

تناول مكملات المغنيسيوم.

النوم على جانبك الأيسر حتى لا يتم ضغط المرارة.

بمجرد رؤية الطبيب، قد تكون الخيارات الأخرى لعلاج آلام المرارة هي:

أدوية الألم

المضادات الحيوية، إذا كان ألم المرارة ناتجًا عن عدوى بكتيرية

التنظير الداخلي، حيث يتم إدخال أنبوب صغير من خلال فمك إلى الجهاز الهضمي حتى يصل إلى المرارة، وقد يتمكن الطبيب من إزالة حصوات المرارة الصغيرة من القنوات، أو أخذ عينات من الأنسجة للاختبار، أو وضع دعامة (أنبوب صغير) لفتح القنوات.

وإذا لم تنجح هذه العلاجات أو لم تكن خيارًا، فقد يمون الحل هو العملية الجراحية لإزالة المرارة.