دوري أبطال افريقيا، بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الرواندي بعد مرور 70 دقيقة

دوري أبطال إفريقيا، تاخر فريق بيراميدز امام الجيش الرواندي بهدف بعد مرور 70 دقيقة على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الجيش الرواندي عكسي من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

تسديدة قوية من لاعب الجيش الرواندي بعد أن مر من الشيبي وسدد كرة قوية مرت على يمين أحمد الشناوي إلى خارج الملعب

وفرصة ضائعة من هجمة خطيرة لصالح بيراميدز وانطلاقة من كريم حافظ وعرضية أرضية قابلها مصطفى فتحي بتسديدة قوية خرجت أعلى مرمى الجيش الرواندي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق على بيراميدز

وهدف ضائع لبيراميدز بعد كرة مرتدة ويقابلها رمضان صبحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

هدف ذاتي حيث جاء الهدف بعد عرضية أرضية من قبل لاعب الجيش الرواندي حاول الشيبي أن يشتتها لكنه سجلها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50

وهجمة لصالح بيراميدز وعرضية أرضية خطيرة مرت من أمام مرمى الجيش الرواندي إلى خارج الملعب