الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال افريقيا، بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الرواندي بعد مرور 70 دقيقة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، تاخر فريق بيراميدز امام الجيش الرواندي بهدف بعد مرور 70 دقيقة على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الجيش الرواندي عكسي من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

 

 

 

 

 

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

تسديدة قوية من لاعب الجيش الرواندي بعد أن مر من الشيبي وسدد كرة قوية مرت على يمين أحمد الشناوي إلى خارج الملعب

وفرصة ضائعة من هجمة خطيرة لصالح بيراميدز وانطلاقة من كريم حافظ وعرضية أرضية قابلها مصطفى فتحي بتسديدة قوية خرجت أعلى مرمى الجيش الرواندي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق على بيراميدز

وهدف ضائع لبيراميدز بعد كرة مرتدة ويقابلها رمضان صبحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

هدف ذاتي حيث جاء الهدف بعد عرضية أرضية من قبل لاعب الجيش الرواندي حاول الشيبي أن يشتتها لكنه سجلها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50 

وهجمة لصالح بيراميدز وعرضية أرضية خطيرة مرت من أمام مرمى الجيش الرواندي إلى خارج الملعب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

دوري أبطال أفريقيا فريق بيراميدز الجيش الرواندي بيراميدز امام الجيش الرواندي

مواد متعلقة

دوري أبطال إفريقيا، يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يصل ملعب مباراة الجيش الرواندي (صور)

المصري بالزي الأخضر خلال مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية (صور)

رئيس نادي بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة الجيش الرواندي

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الليلة، بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

المصري يؤدي مرانه الأساسي على ملعب شهداء بنينا استعدادًا للهلال الليبي بالكونفدرالية

الهلال الليبي يتوعد المصري بحشد جماهيره بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

ناهد رشدي، رحلت يوم ميلادها وهذا سر غيابها عن الفن

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية