الكونفدرالية، نهضة بركان المغربي يفوز على دادجي البنيني بثنائية

فاز فريق نهضة بركان المغربي على نظيره دادجي البنيني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة كوتونو ب بذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدفي نهضة بركان المغربي عن طريق باولز باسيني في الدقيقة 57 وأيوب خيري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

الجدير بالذكر أن نهضة بركان كان وصيف النسخة الماضية لبطولة كأس الكونفدرالية والتي توج بها فريق الزمالك.

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني خارج الديار

فاز فريق الزمالك على نظيره فريق الشرطة الكيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز عبد الله السعيد هدف الزمالك في مرمى فريق الشرطة الكيني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، عن طريق تصويبة قوية صنعها له أحمد سيد زيزو.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.