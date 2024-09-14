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رياضة

بمشاركة حمدي فتحي، الدحيل يتقدم على الوكرة بثنائية في الشوط الأول

الوكرة
الوكرة

تقدم فريق الدحيل على نظيره الوكرة بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الجنوب"، مباراة الوكرة ضد الدحيل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري القطري.

سجل هدفي الدحيل اللاعب إدميلسون جونيور في الدقيقة 27 و13.

تشكيل الوكرة أمام الدحيل

في حراسة المرمى: محمد البكري.

في خط الدفاع: تميم- شولز- لوكاس مينديز- عبدالكريم حسن.

في خط الوسط: أيوب عسال- عيسى العيدوني- جيلسون دالا- حمدي فتحي

في خط الهجوم: عمر الأسعد- ريكاردو جوميز.

الوكرة يحقق فوزه الأول في الدوري القطري على حساب الشحانية

فاز فريق الوكرة الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، على نظيره الشحانية بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بإستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.
سجل هدف الوكرة اللاعب ريكاردو جوميز في الدقيقة 73.

جدير بالذكر أن حسام كمال السيد لاهب الشحانية تعرض للطرد في الدقيقة 38.

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