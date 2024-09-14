السبت 14 سبتمبر 2024
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مصرع طفل غرقا بمياه ترعة غرب الأقصر

مصرع طفل غرقا
مصرع طفل غرقا

لقي طفل صغير مصرعه غرقا في مياه ترعة نجع أبو كلبة بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

 

غرق طفل بترعة 

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن العثور على جثة طفل طافية بمياه ترعة الأقالتة.


ودلت التحريات الأولية أن الطفل يبلغ من العمر عام ونصف ويدعى  «ع. ح» من منطقة الضبعية بذات دائرة مركز القرنة، وقد سقط سهوا أثناء اللعب في الترعة من أمام منزله وجرفه التيار المائى إلى منطقة الأقالتة بمسافة 5 كيلومترات.

 


جرى نقل جثة الطفل الرضيع إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، وتم انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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