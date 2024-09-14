وزيرة التنمية المحلية تتابع آخر تطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق
أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عدد من الاتصالات الهاتفية مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء اليوم لمتابعة تطورات حادث تصادم قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق.
وأشار محافظ الشرقية خلال اتصالاته مع وزيرة التنمية المحلية إلي تواجده في موقع الحادث لمتابعة مستجدات الوضع أولًا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلي أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لمتابعة مستجدات الموقف فور وقوع الحادث والتنسيق مع محافظ الشرقية لتوفير كل الإمكانات اللازمة بالمحافظة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات والجهات المعنية.
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