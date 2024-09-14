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مستشفيات الزقازيق الجامعية تكشف تطورات حالة المصابين في حادث القطارين وتعلن وفاة طفلين

حادث قطار الزقازيق،
حادث قطار الزقازيق، فيتو

حادث قطار الزقازيق، قال الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات الزقازيق الجامعية، وصلنا 31 مصابا في حادث قطاري الزقازيق  وحالتي وفاة لطفلين.

 

إصابات حادث قطاري الزقازيق

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن معظم إصابات حادث قطاري الزقازيق ما بين كسور في العظام والعمود الفقري ونزيف في البطن وحالة واحدة خطيرة تخضع للبتر في العمليات حاليا.

 

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الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 39 إصابة وحالتي وفاة

 

حالات حادث قطاري الزقازيق

وأضاف: أن كثر من 70% من حالات مصابي حادث قطاري الزقازيق مستقرة وبسيطة وعبارة عن كسور بسيطة عبارة عن جبس خفيف وبعض الأدوية والعلاجات، و8 حالات ما بين نزيف خفيف الي متوسط في الأحشاء وحالتهم شبه مستقرة والتدخلات الجراحية ستكون عاجلة لهم.


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