الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 39 إصابة وحالتي وفاة

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية حيث بلغ ٣٩ مصابا بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، مؤكدة نقل الإصابات إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة.