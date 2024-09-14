النيابة العامة تعاين موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق (صور)

وصل فريق من النيابة العامة، قبل قليل من مساء اليوم السبت، لموقع حادث قطارين الشرقية.

وذلك تفريغ الكاميرات، والاستمتاع لشهود العيان فى حادث تصادم قطاري الشرقية والذى وقع أمام مزلقان وادي النيل في مدينة الزقازيق.



جانب من الحادث، فيتو

متابعة الحادث

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث وإتخاذ ما يلزم من إجراءات

جانب من الحادث، فيتو

الدفع بسيارات الإسعاف

هذا وقد أضافت المتحدثة الرسمية أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد جاري حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث

جانب من الحادث، فيتو

رفع درجة التأهب بالمستشفيات

وأضافت المتحدثة الرسمية الي قيام المهندس حازم الأشموني برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامنًا مع وقوع الحادث.





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