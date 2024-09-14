الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق (صور)

جانب من تفقد مكان
جانب من تفقد مكان الحادث، فيتو

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق الذي وقع اليوم وأدى إلى مصرع شخصين وإصابة 39 آخرين.

الصحة: الدفع بـ 39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

 

متابعة الحادث من مختلف الجهات

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث وأنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

جانب من تفقد مكان الحادث، فيتو

تلقي بلاغ بتصادم قطارين 

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد  جار حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث.

رفع حالة الطوارئ

وأضافت المتحدثة الرسمية أن المهندس حازم الأشموني أمر برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة  تزامنًا مع وقوع الحادث.

جانب من تفقد مكان الحادث، فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزقازيق حادث تصادم قطارين بالشرقية الشرقية محافظ الشرقية السكة الحديد حوادث

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يكشف اَخر تطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق

الصحة: الدفع بـ 39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

محافظ الشرقية يسلم 29 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أملاك الدولة

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

ناهد رشدي، رحلت يوم ميلادها وهذا سر غيابها عن الفن

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية