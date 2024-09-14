محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق (صور)

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق الذي وقع اليوم وأدى إلى مصرع شخصين وإصابة 39 آخرين.

متابعة الحادث من مختلف الجهات

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث وأنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جانب من تفقد مكان الحادث، فيتو

تلقي بلاغ بتصادم قطارين

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد جار حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث.

رفع حالة الطوارئ

وأضافت المتحدثة الرسمية أن المهندس حازم الأشموني أمر برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامنًا مع وقوع الحادث.

جانب من تفقد مكان الحادث، فيتو

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