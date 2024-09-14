علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

أكد القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف أن ما نشر بشأن خطيب الجمعة الماضية في كومباوند ماونتن فيو فالمكان المشار إليه زاوية وليست مسجدًا، وأن الخطيب الذي قام بإلقاء خطبة الجمعة في هذه الزاوية هو الشيخ محمود محمود بسيوني علي بسيوني واعظ بالأزهر الشريف بالمنوفية.

حقيقة خطبة الجمعة في كومباوند ماونتن فيو

وأفاد الواعظ بأن الشكوى غير صحيحة، وبسؤال جمهور الزاوية أكدوا عدم صحة الواقعة وما نشرته إحدى الصفحات المجهولة لم يحدث تماما، وأن الواعظ لم يتحدث في غير موضوع الخطبة.

وتهيب وزارة الأوقاف المصرية بوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تحري الدقة في كل ما ينشر، وعدم إلقاء الاتهامات أو السير وراء الشائعات دون تثبت أو دليل.

خطبة الجمعة داخل كمبوند ماونتن فيو

وكان أحد مستخدمي “فيسبوك”، شارك موقفًا على صفحته الشخصية، لشيخ يؤدي خطبة الجمعة أمس، داخل كمبوند ماونتن فيو، والتي ذكر فيها الخطيب أن إحدى السيدات التي تخدم بالمنازل، أخبرته أنها على علاقة بالشخص الذي تعمل لديه.

وروى شخص يدعى “محمد عثمان” تفاصيل الخطبة، قائلًا: “النهاردة كنت بصلي الجمعة في الكمبوند، المهم قاعد في المسجد موطي راسي وبسبح وبسمع الخطبة، وإذ بالخطيب يقول إيه بقى، قابلتني الصبح سيدة تعمل في أحد البيوت هنا، وبتقول لي يا سيدنا الشيخ أنا الراجل صاحب البيت بيعمل علاقة معايا وبقى موضوع دائم”.

وأضاف في منشوره: “هنا أنا اتفزعت، نهار أبيض مبنقولش كده، أنت بتقول إيه، وكمل القصة بعدها فيقول إن الست قالت له أنه أقنعها إن ده حلال وإنها ما ملكت يمينه”.

وأشار صاحب المنشور إلى أن الخطبة أثارت الجدل وتوتر جميع الرجال الذين سيواجهون مشكلة مع زوجاتهم، فيقول: "الميكرفونات شغاله في الكمبوند كله، خلاص استر على الراجل الله يسترك، مبيسكتش ومكمل، الله يبارك لك يا عم الشيخ، ده كل الستات في البيوت سمعتك ومفيش واحدة مش هتعمل تحليل النهاردة لجوزها والست اللي بتساعدها في البيت، بارك الله فيك يا عم الشيخ طلقت كل سكان ماونتن فيو".