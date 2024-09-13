الجمعة 13 سبتمبر 2024
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الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

المساجد الجديدة،فيتو
المساجد الجديدة،فيتو
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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة13 سبتمبر 19 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

إجمالي المساجد الجديدة 

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 175مسجدًا، منها 143 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و32 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12256 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و223 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

ففي مديرية أوقاف القاهرة تم إنشاء مسجد القبة الخضراء، حدائق القبة.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم إحلال وتجديد مسجد القرية، سرابيوم، فايد.
وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد أولاد عبده يوسف، قرية دشلوط،  ديروط.
وفي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد الطبلاوي، قرية الخطارة الصغرى، مركز فاقوس، ومسجد الرحمة، قرية منزل نعيم، مركز فاقوس، ومسجد المتولي، قرية 4 بحر البقر، مركز الحسينية، ومسجد أبو جويفل، قرية المشاعلة،  مركز أبو كبير، وصيانة وتطوير مسجد عيوشة الخربطلي، قرية دبيج، مركز  ديرب نجم.

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم إحلال وتجديد مسجد شومان، قرية مليج، شبين الكوم.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد علي بن أبي طالب، أبو سليمان، بلطيم.
وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إنشاء مسجد الحمد، الحي الثامن، الإسكان العائلي، العبور.
وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد التوحيد، خلف المعهد الديني، الشوبك الشرقي، مركز الصف.
وفي مديرية أوقاف مطروح تم إحلال وتجديد مسجد عمرو بن العاص، مطروح، وإنشاء مسجد الإحسان، الكيلو 7، مطروح، ومسجد الرحمن، الكيلو 2، مطروح، ومسجد عبد الواحد، القصر، مطروح.
وفي مديرية أوقاف المنيا  تم صيانة وتطوير مسجد الشريف، قرية الدوادية، مركز المنيا، ومسجد الرحمة، قرية الحوارتة، مركز المنيا. 

 

وفي مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد، نجع موسى، نجع حمادي.

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