الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين النصر وأهلي جدة

تعادل نادي النصر مع نظيره فريق أهلي جدة سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم في المباراة لكن لم ينجح أي منهما، خاصة وأن نادي النصر كان الأقرب لزيارة الشباك في أكثر من مناسبة لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

وتُقام مباراة النصر ضد الأهلي، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

تشكيل الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.