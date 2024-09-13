الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضمك يفوز على الإخدود بثلاثية في الدوري السعودي

ضمك ضد الأخدود
ضمك ضد الأخدود

فاز  فريق ضمك على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.  

الهدف الأول لضمك كان هدفا ذاتيا سجله حسين الزبداني لاعب الأخدود بالدقيقة السادسة، وجاء الهدف الثاني والثالث عن طريق اللاعب نكودو في الدقيقتين 12، 28، فيما سجل هدف الاخدود موسونا في الدقيقة 73. 

وغاب المحترف المصري طارق حامد عن تشكيل ضمك بسبب الاصابة وفقا لتقارير انتشرت خلال الفترة الأخيرة. 

تشكيل الأخدود ضد ضمك 

تشكيل ضمك ضد الاخدود 
 

ترتيب ضمك والاخدود 

وبتلك النتيجة يتقدم ضمك ليحتل المركزالعاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاطط، فيما يحتل الاخدود المركز الثامن عشر والأخير بدون نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي نكودو الاخدود ضمك طارق حامد الأخدود ضد ضمك

مواد متعلقة

الدوري السعودي، ضمك يتقدم على الأخدود بثلاثية في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والأخدود في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للمرحلة الثالثة للتنسيق

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

متعفنة وبها طلق ناري بالصدر، تفاصيل معاينة جثة عثر عليها بالطالبية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية