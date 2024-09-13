ضمك يفوز على الإخدود بثلاثية في الدوري السعودي

فاز فريق ضمك على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

الهدف الأول لضمك كان هدفا ذاتيا سجله حسين الزبداني لاعب الأخدود بالدقيقة السادسة، وجاء الهدف الثاني والثالث عن طريق اللاعب نكودو في الدقيقتين 12، 28، فيما سجل هدف الاخدود موسونا في الدقيقة 73.

وغاب المحترف المصري طارق حامد عن تشكيل ضمك بسبب الاصابة وفقا لتقارير انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل الأخدود ضد ضمك

تشكيل ضمك ضد الاخدود



ترتيب ضمك والاخدود

وبتلك النتيجة يتقدم ضمك ليحتل المركزالعاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاطط، فيما يحتل الاخدود المركز الثامن عشر والأخير بدون نقاط.