نقل مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق للمستشفى الجامعي

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، نقل مصابي حادث قطار الزقازيق والبالغ عددهم 18 مصابا حتى الآن للمستشفى الجامعي بالزقازيق وتقديم الرعاية الطبية لهم.

إزالة آثار حادث قطاري الزقازيق

ولفتت القناة إلى أن هناك تواجدا كبيرا لرجال الحماية المدنية، وأنه يتم العمل على إزالة آثار الحادث.

توقف حركة القطارات

وكانت حركة القطارات توقفت منذ قليل بمنطقة الكوبري الجديد بالشرقية، بعد وقوع حادث تصادم قطاري الشرقية، وذلك بمدينة الزقازيق عند منطقة الكوبري الجديد.

من ناحية أخرى طلب قيادة الهيئة القومية للسكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتحديد أسبابه ومحاسبة المقصرين.