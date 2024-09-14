الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة العامة تفتح تحقيقا عاجلا فى حادث تصادم قطارى الزقازيق

حادث قطارى الشرقية
حادث قطارى الشرقية

صرح مصدر قضائى، بأن النائب العام كلف بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية.

وانتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال عدد من مسئولي السكك الحديدية وبعض الشهود لبيان ملابسات وكيفية وقوع الحادث.

أوقفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات بعد وقوع حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، فيما انتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الشرقية إلى مكان الحادث.

بسبب ركن سيارة، النيابة تحقق في مصرع صاحب محل خلال مشاجرة بالمرج

كنت عاوز أطلقها ورفضت، حبس عامل بتهمة قتل زوجته في المرج

كما وجه مدير أمن الشرقية، بانتقال قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما دفعت مرفق الإسعاف بـ 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثان الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حادث اصطدام تصادم قطارين ف محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بسبب ركن سيارة، النيابة تحقق في مصرع صاحب محل خلال مشاجرة بالمرج

كنت عاوز أطلقها ورفضت، حبس عامل بتهمة قتل زوجته في المرج

تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الشرابية

التقرير الطبي يكشف أسباب حريق شقة سكنية في المطرية

إحالة خادمة لمحكمة الجنح بتهمة سرقة شقة تاجر في الساحل

صرف سائق قطار اصطدم بفتاة مما أسفر عن مصرعها بغمرة

النيابة تستدعى صاحب مبنى مدينة نصر المنهار

تجديد حبس ممرض بتهمة التعدي جنسيا على مريض بأحد المستشفيات

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

ناهد رشدي، رحلت يوم ميلادها وهذا سر غيابها عن الفن

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

ads

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية