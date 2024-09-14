النيابة العامة تفتح تحقيقا عاجلا فى حادث تصادم قطارى الزقازيق
صرح مصدر قضائى، بأن النائب العام كلف بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية.
وانتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال عدد من مسئولي السكك الحديدية وبعض الشهود لبيان ملابسات وكيفية وقوع الحادث.
أوقفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات بعد وقوع حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، فيما انتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الشرقية إلى مكان الحادث.
كما وجه مدير أمن الشرقية، بانتقال قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما دفعت مرفق الإسعاف بـ 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثان الزقازيق.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.
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