وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم قطاري الزقازيق وتوجه بتقديم الدعم اللازم
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع شخص واصابة 18 آخرين حتى الآن.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم،
وكانت حركة القطارات توقفت منذ قليل بمنطقة الكوبري الجديد بالشرقية، بعد وقوع حادث تصادم قطاري الشرقية، وذلك بمدينة الزقازيق عند منطقة الكوبري الجديد.
من ناحية أخرى طلب قيادة الهيئة القومية للسكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتحديد أسبابه ومحاسبة المقصرين
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