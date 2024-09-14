السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة إمبولي في الدوري الإيطالي

يوفنتوس, فيتو
يوفنتوس, فيتو

كشف تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة فريقه لمواجهة منافسه إمبولي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع  من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام إمبولي:

ترتيب الدوري الإيطالي 

1- انتر ميلان 7 نقاط
2- يوفنتوس 7 نقاط
3- تورينو 7 نقاط
4- أودينيزي 7 نقاط 
5- هيلاس فيرونا 6 نقاط
6- نابولي 6 نقاط
7- إمبولي 5 نقاط
8- لاتسيو 4 نقاط
9- بارما 4 نقاط
10- جنوى 4 نقاط
11- فيورنتينا 3 نقاط
12- أتلانتا 3 نقاط
13- بولونيا 3 نقاط 
14- ليتشي نقطتان
15- ميلان  نقطتان
16- مونزا نقطتان
17- كالياري نقطتان
18- روما نقطتان
19- كومو نقطتان
20- فينيزيا نقطة واحدة

ماركوس تورام يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

مهاجم الإنتر يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الثالثة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإيطالي يوفنتوس موتا تياجو موتا امبولي

مواد متعلقة

ماركوس تورام يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

مهاجم الإنتر يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الثالثة

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية