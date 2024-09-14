تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة إمبولي في الدوري الإيطالي

كشف تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة فريقه لمواجهة منافسه إمبولي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام إمبولي:

ترتيب الدوري الإيطالي

1- انتر ميلان 7 نقاط

2- يوفنتوس 7 نقاط

3- تورينو 7 نقاط

4- أودينيزي 7 نقاط

5- هيلاس فيرونا 6 نقاط

6- نابولي 6 نقاط

7- إمبولي 5 نقاط

8- لاتسيو 4 نقاط

9- بارما 4 نقاط

10- جنوى 4 نقاط

11- فيورنتينا 3 نقاط

12- أتلانتا 3 نقاط

13- بولونيا 3 نقاط

14- ليتشي نقطتان

15- ميلان نقطتان

16- مونزا نقطتان

17- كالياري نقطتان

18- روما نقطتان

19- كومو نقطتان

20- فينيزيا نقطة واحدة