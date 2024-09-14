مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد، عن سبب تصادم قطارين بمزلقان وادي النيل بالزقازيق بمحافظة الشرقية قبل قليل.

وقال المصدر لـ «فيتو»؛ كان هناك قطار قادم من الصالحية إلى بلبيس وآخر قادم من المنصورة، وكان من المفترض أن يقوم عامل التحويلة، بتحويل مسار أحدهما لكن حدث الخطأ فوقع الحادث.

أوقفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات بعد وقوع حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، فيما انتلقت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الشرقية الى مكان الحادث.

كما وجه مدير أمن الشرقية، بانتقال قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ، فيما دفعت مرفق الإسعاف بـ 20 سيارة اسعاف الى مكان الحادث.



وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.