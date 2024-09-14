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تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

حادث تصادم قطارين
حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق

وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

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حادث تصادم قطارين مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

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