وزير البترول يعين رؤساء جدد لشركات ثروة للبترول وبترو نفرتيتي وعش الملاحة

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات جديدة شملت رؤساء بعض شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات.

حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت التكليفات:

تعين المهندس محمود عبدالحميد محمود محمد رئيسا لمجلس ادارة وعضوا منتدبا لشركة ثروة للبترول بدلا من المهندس ايهاب رجائي.

كما تم تعين المهندس خالد السيد عبد السلام صالح. رئيسا لمجلس الادارة وعضو منتدب لشركة عش الملاحة للبترول.

وتعين المهندس احمد محمد محمود رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لشركة بترونفرتيتي للبترول.

كما شملت الحركة تعيين المهندس خالد محمود محمد منصور رئيسا لمجلس الإدارة وعضو منتدبا لشركة بتروسيلة.