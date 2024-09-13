هل يستطيع متحدث البترول الجديد فك طلاسم القطاع الإعلامي؟

وضع حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول السابق، قواعد ناجحة لإدارة الإعلام بقطاع البترول وذلك من تفعيل وبناء علاقات مع القائمين على وسائل الإعلام واستمرارية تقديم المعلومات للصحفيين وكسب ثقتهم ما أثر بشكل إيجابي على قطاع البترول.

ووظيفة المتحدث الرسمي بقطاع البترول تحتاج إلى أشخاص يمتلكون فن التعامل بدبلوماسية مع الإعلاميين والصحفيين خاصة أن القطاع يضم الكثير من الشركات الكبرى وتقوم إدارة الإعلام بتنظيم الكثير من اللقاءات والمعارض الدولية ومنها معرض ايجبس الذي تقيمه الوزارة سنويا وبذلك فإدارة الإعلام ووظيفة المتحدث الرسمي لوزارة البترول لم تكن سهلة.

حمدي عبد العزيز،فيتو

من هو حمدي عبد العزيز المتحدث السابق لوزارة البترول؟

نجح حمدي عبد العزيز، المتحدث السابق لوزارة البترول، في إنشاء إدارة إعلام ناجحة في قطاع البترول ووضع لها الأسس والمعايير السليمة خلال السنوات السابقة.

وعمل حمدي عبد العزيز أكثر من ٤٠ عاما في خدمة الإعلام بوزارة البترول وكان بمثابة مرجع لكل الإعلاميين والصحفيين فيما يخص الإعلام بالقطاع.

وارتبط حمدي عبد العزيز بعلاقات قوية مع كل الإعلاميين والصحفيين فكان بمثابة رمانة الميزان في إدارة الإعلام بوزارة البترول وكان صانعا للسلام دائما بين الإعلام، وقطاع البترول.

حصل حمدي عبد العزيز على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام ١٩٧٩ من جامعة القاهرة شعبة اقتصاد وتدرج في عدة مناصب بقطاع البترول حتى وظيفة وكيل وزارة والمتحدث الرسمي لوزارة البترول.

وقبلها ندب من شركة جاسكو التي شغل فيها منصب خبير بمستوى نائب رئيس شركة منذ نوفمبر من عام 2011 وحتى أول أبريل 2017 وتدرج في عدة وظائف من أخصائي بالإدارة العامة للمعلومات والإعلام بهيئة البترول من عام 81.

وتدرج حتى منصب خبير مساعد لهيئة البترول الإعلام في عام 2003 وفي يناير 2008 تم نقله إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو. خبير مساعد لرئيس الشركة للإعلام ثم ندبة القابضة للغازات في أغسطس 2010 حتى مارس 2011 وبعدها ندب خبير بمستوي نائب لرئيس شركة جاسكو للإعلام

حمدي عبد العزيز امتلك خبرة عملية كبيرة في مجال الإعلام المتخصص في دراسات اقتصاديات البترول والطاقة والتي شملت إلقاء المحاضرات في مجال البترول والطاقة داخل مصر وخارجها ومنها سمارت بالسعودية واتحاد الصحفيين العرب ونشر عددا كبيرا من الدراسات والأبحاث الاقتصادية البترولية

أسس أول مكتب معلومات مفهرس إلكترونيا للقطاع

وأسس حمدي عبد العزيز أول مكتب معلومات مفهرس إلكترونيا دون فيه كل ما ينشر عن قطاع البترول ليكون مرجعا للمعلومات والبيانات الخاصة بقطاع البترول .

وكان له دور كبير في وضع قواعد لصياغة بيانات قطاع البترول ومعه فريق إعلامي مدرب وذلك بصياغة صحفية سليمة

وأعطى حمدي عبد العزيز لقطاع البترول الكثير في سنوات عمله.

فهل يستطيع المتحدث الجديد السيطرة على مجريات الأمور بالقطاع الإعلامي بوزارة البترول؟

وزير البترول يعين متحدثا جديدا للقطاع

وأصدر وزير البترول أمس قرارا بتعيين المهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية متحدثا رسميا لوزارة خلفا لحمدي عبد العزيز.

وأشارت المصادر إلى أن المهندس معتز عاطف هو الابن الأكبر للوزيرة عائشة عبد الهادي وتساءل الكثير هل يستطيع المتحدث الجديد قيادة إدارة الإعلام في هذا القطاع الحيوي قطاع البترول.