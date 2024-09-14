مصرع شخص وإصابة 18 آخرين، حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق حتى الآن

حادث قطار الزقازيق، أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل منذ قليل، بمصرع شخص وإصابة 18 آخرين فى حادث تصادم قطارين بالزقازيق.

عاااااااااجل الآن : حادث تصادم قطارين علي نفس الخط ب قلب مدينة الزقازيق القطار المتجه ل الاسماعليه والآخر قادم من مدينة المنصورة

حادث مروع اسفر عن عدد من الجثث والمصابين... سلم يارب 🤲 pic.twitter.com/MaDsEiQxJw — 🇵🇸 Sherine 🇪🇬 (@sherine412) September 14, 2024

وكانت حركة القطارات توقفت منذ قليل بمنطقة الكوبري الجديد بالشرقية، بعد وقوع حادث تصادم قطاري الشرقية، وذلك بمدينة الزقازيق عند منطقة الكوبري الجديد.

من ناحية أخرى طلب قيادة الهيئة القومية للسكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتحديد أسبابه ومحاسبة المقصرين.

