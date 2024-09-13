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رياضة

وزير الرياضة يشهد مباراة مصر والمجر ضمن منافسات كأس ديفيز

أشرف صبحي وزير الرياضة
أشرف صبحي وزير الرياضة , فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة  مصر والمجر ضمن منافسات المجموعة  الأولى لكأس ديفيز، وذلك علي ملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة بحضور رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعي، ورئيس بعثة المجر والحكم العام للقاء، ولفيف من قيادات  الاتحاد والوزارة ونادي الجزيرة.

أشار وزير الرياضة إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل، وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

ويضم المنتخب الوطنى كلا من محمد صفوت وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومايكل باسم وكريم مأمون.

ويلتقي في منافسات اليوم عمرو عصراوى مع بيروس ومحمد صفوت أمام مات فالكوستز.

 

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