صبحي يوقع بروتوكولين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة مع الكويت

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بروتوكولي تعاون في مجال الشباب والرياضة مع وزير خارجية دولة الكويت، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة.

وترأس فعاليات الدورة كل من وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية دولة الكويت، السيد عبدالله اليحيا. وشهدت الفعاليات جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، بحضور وفدي البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالشباب والرياضة.



أشاد الدكتور أشرف صبحي بحرص البلدين الشقيقين على تكثيف أوجه التعاون في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول سيسهم في تعزيز التبادل الرياضي والشبابي بين مصر والكويت.

اللجنة المصرية الكويتية المشتركة



الجدير بالذكر أن اللجنة المصرية الكويتية المشتركة اختتمت أعمالها بالتوقيع على عشر مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، تشمل السياحة، الإسكان، الإعلام، الشباب والرياضة، وقطاع التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى تعزيز حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين.