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رياضة

شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ليفربول ونوتنجيهام
ليفربول ونوتنجيهام

تعادل فريق ليفربول مع نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا محققة للتسجيل من جانب الطرفين بخلاف تصويبة لويس دياز التي ارتطمت في القائم.

تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا.

 

ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ويمتلك ليفربول العلامة الكاملة بعدما فاز في أول 3 مباريات، ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.

بينما يمتلك نوتينجهام فورست 5 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي.

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