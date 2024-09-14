تعادل سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست بعد مرور 60 دقيقة (صور)

يتعادل فريق ليفربول مع نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 0-0 بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا محققة للتسجيل من جانب الطرفين بخلاف تصويبة لويس دياز التي ارتطمت في القائم.

وفي الشوط الثاني بدأ ليفربول بشكل مختلف عن أداء الشوط الأول وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 52 ولكن تصدى حارس نوتينجهام لتصويبته.

وفي الدقيقة 55 كاد نوتنجهام أن يسجل هدف التقدم على عكس سير اللقاء، ولكن تصدى أليسون لتصويبة كريس وود.

تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ويمتلك ليفربول العلامة الكاملة بعدما فاز في أول 3 مباريات، ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.

بينما يمتلك نوتينجهام فورست 5 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي.