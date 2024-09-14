منتخب الشاطئية يدخل معسكرا مغلقا 25 سبتمبر استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب الشاطئية، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا للدخول في معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها مصر بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل.

تفاصيل معسكر منتخب الشاطئية بالإسكندرية

وقال مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية لفيتو، إن معسكر الإسكندرية، سيمتد لفترة ثمانية أيام، ثم يحصل بعدها اللاعبون على راحة أربعة أيام، يتوجه بعدها الفريق إلى مدينة الغردقة للدخول في معسكر هو الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، فيتو

موعد قرعة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إجراء قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة الغردقة في مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة ثماني منتخبات إفريقية.

وتجرى قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية يوم 17 سبتمبر الجاري بمقر كاف بمدينة 6 أكتوبر، ولكن يتم متابعتها عبر تقنية زووم.

ويشارك في بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية ثمانية منتخبات هي: مصر صاحبة الضيافة إلى جانب كل من المغرب، تنزانيا، غانا، موريتانيا، موزمبيق، مالاوي والسنغال.