مدرب منتخب الشاطئية: ننتظر قرعة أمم إفريقيا لتحديد طرف وديتي أكتوبر

منتخب الشاطئية، قال مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، إنه ينتظر قرعة بطولة أمم إفريقيا، من أجل تحديد الفريق الذي سيواجهه وديا خلال معسكر الفراعنة الأخير بالغردقة، الذي سيسبق البطولة.

أوضح مصطفى لطفي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه ينتظر ما ستسفر عنه قرعة البطولة، نظرا لرغبته في خوض مباراتين وديتين مع أحد فرق المجموعة الثانية في أمم إفريقيا، بعد اعتذار منتخب جنوب إفريقيا عن مواجهة مصر وديا

موعد قرعة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إجراء قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة الغردقة في مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة ثماني منتخبات إفريقية.

وتجرى قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية يوم 17 سبتمبر الجاري بمقر الكاف بمدينة 6 أكتوبر، ولكنها سيتم متابعتها عبر تقنية زووم.

وتشهد بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية مشاركة ثماني منتخبات هي: مصر صاحبة الضيافة إلى جانب كل من المغرب، تنزانيا، غانا، موريتانيا، موزمبيق، مالاوي والسنغال.

منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية يستعد لبطولة أمم إفريقيا

ومن المقرر، أن يعقد مصطفى لطفي المدير الفني جلسة مع معاونيه أحمد أبوسريع المدرب العام، ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى، من أجل الاتفاق على خطة التدريب خلال المعسكر التدريبي لرفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التي تخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والمؤهلة إلى كأس العالم المقبل.

واختتم منتخب الشاطئية الأسبوع الماضي معسكرا تدريبيا بالإسكندرية، ضمن برنامج إعداده لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2024.

21 لاعبا في القائمة المبدئية لمنتخب الشاطئية

وضمت قائمة منتخب الشاطئية في معسكره الماضي 21 لاعبا هم:

فى حراسة المرمى كل من زيزو الصباح، محمد السيد، أحمد حمدي ويوسف مرتضى واللاعبين هم مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي لوحا، أحمد الشحات، الحسينى طه، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد إيشا، كريم السيد، أحمد محمد إسماعيل، محمود عماد، أحمد تمساح، محمد السيد صنارة، عبدالرحمن حميدو، أحمد سعيد بدر، ومحمد حسن عربى.