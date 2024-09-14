الداخلية توزع حلوى المولد النبوي على المرضى ودور الأيتام (صور)
نظمت وزارة الداخلية، وفودا أمنية ضمت ضباطا وضابطات من الشرطة لزيارة المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين، لتوزيع الحلوى على المرضى والأطفال وكبار السن بمناسبة المولد النبوى الشريف.
توزيع الحلوى على المرضى
وتم توزيع عبوات حلوى المولد النبوى الشريف على هذه الفئات، الأمر الذى لقى ترحيبًا كبيرًا فى نفوسهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الاحتفال.
يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة بين رجال الشرطة والمواطنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.