الداخلية توزع حلوى المولد النبوي على المرضى ودور الأيتام (صور)

نظمت وزارة الداخلية، وفودا أمنية ضمت ضباطا وضابطات من الشرطة لزيارة المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين، لتوزيع الحلوى على المرضى والأطفال وكبار السن بمناسبة المولد النبوى الشريف.



توزيع الحلوى على المرضى

وتم توزيع عبوات حلوى المولد النبوى الشريف على هذه الفئات، الأمر الذى لقى ترحيبًا كبيرًا فى نفوسهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الاحتفال.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة بين رجال الشرطة والمواطنين.

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