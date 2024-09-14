ضبط مالك معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مالك معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى فى القاهرة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات).



وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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