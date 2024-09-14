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رياضة

محمد عبد المنعم يقود تشكيل نيس في مواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

عبد المنعم
عبد المنعم

أعلن المدرب الفرنسي فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، تشكيل الفريق في مباراة أولمبيك مارسيليا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وظهر النجم محمد عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي في مباراة الفريق  أمام أولمبيك مارسيليا.

 

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي لمحمد عبد المنعم، بعد مشاركته في المباراة الأولى له ضد أنجيه.

قائمة نيس في مباراة أولمبيك مارسيليا

وجاءت القائمة التي أعلن عنها مدرب فريق نيس الفرنسي على الشكل التالي:

حراسة المرمى: بولكا - دوبيبه - بولهندي.

الدفاع: محمد عبد المنعم - عبدي - بارد - دانتي - كلاوس - لوشيه  - ميندي.

الوسط: كامارا - يوسف ندايشيميي - بابلو روزاريو - ندومبيلي.

خط الهجوم: بوجا - بوانينسي - تشو - ديوب - جيساند - موكوكو - أوراكبو.

وظهر عبد المنعم في المؤتمر الخاص به الخميس، حيث تحدث اللاعب عن العديد من الأمور التي تخض رحيله إلى فرنسا، قائلًا: سعيد بالأجواء في فرنسا، والناس بتتعامل معايا كويس منذ وصولي إلى فريق نيس.

 

موعد مباراة نيس ومارسيليا 

ويحل نيس ضيفًا على أولمبيك مارسيليا اليوم السبت في الجولة الرابعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلودروم.

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، فإن عبد المنعم سيشارك أساسيًا مع نيس أمام مارسيليا في الجولة الرابعة.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.

 

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