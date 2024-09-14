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رياضة

تعادل سلبي بين ليفربول ونوتينجهام فورست بعد مرور 15 دقيقة

ليفربول
ليفربول

تعادل فريق ليفربول مع نظيره نوتينجهام فورست بنتيجة 0-0 بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل ليفربول  أمام نوتينجهام فورست 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا.

 

ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ويمتلك ليفربول العلامة الكاملة بعدما فاز في أول 3 مباريات، ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.

بينما يمتلك نوتينجهام فورست 5 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي.

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