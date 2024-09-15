البنوك المركزية تبدأ التحرك نحو مسار نزولي لأسعار الفائدة.. أوروبا تقرر الخفض بمقدار 25 نقطة أساس.. روسيا تفجر مفاجأة وتخالف الوقعات.. وترقب لقرار الفيدرالى الأمريكى هذا الأسبوع

ما زالت أسعار الفائدة العالمية حول العالم تختلف من دولة إلى أخرى وعلى حسب معدلات التضخم الموجودة فى كل دولة.

وعلى الرغم من الاتجاه العالمي إلى خفض الفوائد وتثبيتها فجر المركزى الروسى مفاجأة بقيامه برفع أسعار الفائدة 1% خلال الاجتماع الاخير يوم 13 سبتمبر الجارى.

وكان البنك المركزي المصري لجأ إلى تثبيت الفائدة فى الشهر الجارى بينما لجأ المركزي الأوروبي الى التخفيض وهو ما سوف يتبعه البنك الفيدرالى الامريكى خلال الأسبوع القادم.

ويساهم فى تحديد سعر الفائدة مجموعة من العوامل المختلفة

خلافا للتوقعات البنك المركزى الروسى يرفع سعر الفائدة

قرر بنك روسيا المركزي، رفع معدل الفائدة الرئيسي، على الرغم من التوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير في ظل ظهور بعض العلامات على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الروسي، فقد تم رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19 بالمئة.

وقال المركزي الروسي في بيانه إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، ولم تُظهر بعد اتجاهات هبوطية".



المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الثانية هذا العام، وذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي فقد تم خفض معدل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.50 بالمئة، مقابل 3.75 بالمئة وهو المستوى الذي وصل إليه في يونيو بعد خفضه بمقدار 25 نقطة نزولا من مستواه القياسي البالغ 4 بالمئة.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي يسمحان بقليل من التيسير للسياسة النقدية.

البنك المركزى المصرى

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، في خطوة تتفق مع التوقعات.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.

ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكي

يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قرارًا صعبًا الأسبوع المقبل مع استعداد البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 17 و18 سبتمبر

ونظرًا لأن المسؤولين أشاروا إلى ثقة أكبر في قدرتهم على إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة على مدار الأشهر العديدة المقبلة، فإنهم يواجهون أسئلة حول ما إذا كانوا سيخفضون بنسبة 0.25 نقطة مئوية تقليدية أو بنسبة 0.5 نقطة مئوية.