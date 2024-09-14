السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

حبس صاحب شركة بتهمة
حبس صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة ، بحبس صاحب شركة للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية – له معلومات جنائية)؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". 
 

 

النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج 

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة،وعثر بداخل الشركة على  (عدد من جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر إستلام نقدية– 2 أكلاشيه خاص بالشركة –إعلانات خاصة بالشركة –طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر –هارد كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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