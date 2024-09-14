ضبط عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين فى التجمع الخامس
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عبر الادعاء بتأجير السيارات.
ضبط عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين فى التجمع الخامس
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من آخر تواصل معه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد تأجير سيارة، وقيامه بتحويل مبلغ مالى كتأمين إلا أن الأخير لم يسلمه السيارة أو رد المبلغ المالى.
وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القليوبية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
واعترف بممارسته نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب.
وعثر بحوزته على (3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).. وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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