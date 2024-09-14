تداول 28 سفينة بضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا عن حركة تداول السفن والبضائع داخل الميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28998 طن تشمل: 450 طن كسب صويا و510 طن رمل زجاجى و1900 طن مولاس و7317 طن يوريا و2308 طن ملح و2580 طن اسمنت و13933 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42157 طن تشمل: 11340 طن سكر و3084 طن حديد و15500 طن قمح و532 طن ابلاكاش و10770 طن خردة و716 طن خشب زان و1005 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 215 طن .

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 203 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1800 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107114 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 229355 طنًا .

كما غادر 4 قطار بحمولة إجمالية 5148 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، و 1 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 20 قدم متجه الي السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2469 حركة.