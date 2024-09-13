31 سفينة بضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة



أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن.. بينما غادر 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 31 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30391 طن تشمل: 1950 طن كسب صويا و3490 طن رمل و5425 طن مولاس و5114 طن يوريا و14412 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58911 طن تشمل: 2525 طن زيت طعام و2342 طن ذرة و12260 طن سكر و4671 طن حديد و23396 طن قمح و373 طن ابلاكاش و11500 طن خردة و1007 طن خشب زان و2495 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 837 طن .

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 110061 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215599 طنًا .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2457 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5296 حركة.