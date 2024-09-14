الأعلى للجامعات يطلق منصة مودّة الرقمية لكليات الجامعات الحكومية ( صور)

قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على إطلاق منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد على المواقع الإلكترونية بكليات الجامعات الحكومية بشكل تجريبيٍ، على مدار العام الجامعي القادم 2024/2025 للطلاب المُقيّدين بالجامعات، وذلك تمهيدًا لاعتمادها كمتطلب تخرُّج إجباري.

وقد أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية هذا القرار في الوصول برسائل مودة المختلفة إلى عدد أكبر من الشباب في مرحلة مهمة من حياتهم، حيث تسعى رؤية المشروع من خلال منصته ومبادراته المختلفة إلى تعزيز القيم والأخلاقيات لتأسيس أسر سوية قائمة على علاقات صحية.

وأكدت الوزارة أن المنصة التي أطلقها رئيس الجمهورية في ديسمبر 2019 استفاد منها ما يقرب من 5,2 مليون مواطنًا مصريًا، كما نفذ مشروع "مودة"

1900 تدريبًا لإجمالي 150,000 طالب وطالبة على مستوى 27 جامعة حكومية، و600 تدريب لإجمالي 50,000 طالب وطالبة على مستوى 73 معهدًا عاليًا ومتوسطًا على مستوى الجمهورية خلال العام الجامعي 2023/2024، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد بدء مشروع مودة فى تنفيذ تدريباته داخل الجامعات المصرية فى 2019 كمرحلة أولي تجريبية على مستوى 5 جامعات، ثم تلاها خطة توسع تدريجية على مستوى كافة المحافظات، حيث تم تنفيذ ما يقارب من 3500 تدريب استفاد منهم ما يقارب من 290 ألف طالب وطالبة، وشارك فى تنفيذها 744 عضو هيئة تدريس ممن تم تدريبهم كمدربين للبرنامج داخل الجامعات.

وأطلق المشروع مبادرة تدريبات مودة داخل المعاهد العُليا والمتوسطة عام 2021، حيث تم إعداد حوالي 200 عضو هيئة تدريس من المعاهد المستهدفة على محتوى برنامج مودة، وتم تنفيذ 1500 تدريب خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لإجمالي 125 ألف طالب وطالبة.

وينقسم التدريب إلى ثلاث جلسات أساسية؛ جلسة الأبعاد الاجتماعية والنفسية في الحياة الزوجية وجلسة الأبعاد الشرعية، وجلسة الصحة الإنجابية.

ويُركّز البرنامج التدريبي الذي يستهدف فئة الطلاب تحديدًا على التعريف بأهمية فهم الذات، وأسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والحقوق والمسئوليات للطرفين