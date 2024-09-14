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استعدادًا للعام الدراسي الجديد، المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تدعم 15 ألف أسرة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد.

مساعدات وزارة التضامن الاجتماعي

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف مبلغ  5.5 مليون جنيه في هيئة مساعدات مالية وعينية " شنط ومستلزمات مدرسية" لما يزيد على 15 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ممن لديها أبناء بالمرحلة الابتدائية أو الاعدادية، وذلك على مستوى المقر الرئيسي للمؤسسة والأفرع بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى قيام المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بالقاهرة باعتماد صرف مبلغ  مليون وأربعمائة ألف جنيه منحًا دراسية لإجمالي 2270 أسرة وتوفير الحقائب المدرسية بمستلزماتها لمستفيدي" التكافل الاجتماعى" من الأسر الأكثر احتياجا والطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية.

وأوضح التقرير أن محافظة  قنا تصدرت القائمة بإجمالي مساعدات مليون و500 ألف جنيه لإجمالي 3000 أسرة، يليها الغربية بإجمالى 300 ألف جنيه لإجمالى 1000 أسرة، يليها الدقهلية بإجمالي مساعدات 216 ألف جنيه لإجمالي 720 أسرة، كما تم إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية، وقد تم استهداف 883 طالبًا وتوزيع الشنط المدرسية شاملة المستلزمات المدرسية بإجمالي قارب 150 ألف جنيه.

المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي

وتتميز المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة للوزارة بانتشار فروعها في كافة محافظات الجمهورية وتعمل علي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تهدف إلى معاونة الأسر ماديًا واجتماعيًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية، وقد شهد النصف الأول من العام الجارى تقديم مساعدات مالية وعينية بإجمالي 34 مليون جنيه لإجمالي 25500 مستفيدًا من الأولى بالرعاية على مستوى المؤسسة وفروعها المنتشرة بالمحافظات.

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