السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بث مباشر، مسيحي يوزع الشربات والحلويات احتفالا بالمولد النبوي في الإسكندرية

قبطى يوزع الشربات
قبطى يوزع الشربات والحلويات على المواطنين فى الإسكندرية

يتميز الشعب المصري بالروح الوطنية والمحبة بين المسلمين والمسيحيين خاصة في الأعياد  والمناسبات، حيث تظهر المحبة والبهجة والإخاء. 

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك والشرطة الكيني بهدف عبد الله السعيد

الكفن ينهى خصومة ثأرية بقرية ونينة الغربية بسوهاج (صور)

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد توزيع الشربات والحلويات على المواطنين من الاخوة المسيحيين على المواطنين في الإسكندرية احتفالا بالمولد النبوي.

 

“ محبة وسلام ووطنية تجمعنا على أرض مصر ”.. بهذه الكلمات روى كيرلس جمال أحد تجار بيع الأدوات والأجهزة الكهربائية المختلفة بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية حكايته مع توزيع الشربات والحلويات احتفالا بالمولد النبوي الشريف للعام الثانى على التوالى.

وأكد أنه ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي فنحن جميعا أقباط نعيش سويا على أرض المحروسة مصر الكنانة، ونحرص دائما فى الكثير من المناسبات الدينية على تقديم التهاني وتبادل الأفراح بيننا ، وهى عادة نتوارثها عن الآباء والأجداد منذ القدم.

وأوضح كيرلس، أنه للعام الثانى على التوالى يقوم بتحضير الحلوى والشربات وتجهيز  الخامات المستخدمة من تحضير كميات من فاكهة الموز والشربات.

ولفت الى أنه أقدم على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لأنها عادة تعبر عن الإخاء والترابط الذي يجمع الشعب المصري فى هذه المناسبة قائلا: “ الشعب المصري نسيج واحد وفى ترابط إلى يوم الدين ” 

 

وأشار إلى أن خلال تحضير الشربات وتوزيعه على المواطنين بالمنطقة يشعر المارة بالسعادة والفرحة والبهجة وهو ما يسود بين أهالى المنطقة بشكل خاص وبين الشعب المصري مضيفا أن الكثير من المارة وأهالي المنطقة يحرصون على مشاركتنا فى توزيع الشربات لإدخال الفرحة على الجميع قائلا “ مسلم ومسيحي يجمعهم المحبة والسلام والأخاء ”.

وتابع كيرلس، أن استمرار اتباع توزيع الشربات والحلويات كل عام على أهالى المنطقة وأنها عادة لن تنقطع ويتوارثها الأجيال بالأسرة موكدا ان شقيقة يشاركه كل عام فى تحضير وتوزيع الشربات إلى جانب العاملين معه بداخل المحل التجارى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المولد النبوي الاسكندرية احتفالات المولد النبوي

مواد متعلقة

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك والشرطة الكيني بهدف عبد الله السعيد

الكفن ينهى خصومة ثأرية بقرية ونينة الغربية بسوهاج (صور)

المعتمر السبب، أسباب توقيع خطاب ضمان بـ5 ملايين جنيه على شركات السياحة

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية