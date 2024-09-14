بث مباشر، مسيحي يوزع الشربات والحلويات احتفالا بالمولد النبوي في الإسكندرية

يتميز الشعب المصري بالروح الوطنية والمحبة بين المسلمين والمسيحيين خاصة في الأعياد والمناسبات، حيث تظهر المحبة والبهجة والإخاء.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد توزيع الشربات والحلويات على المواطنين من الاخوة المسيحيين على المواطنين في الإسكندرية احتفالا بالمولد النبوي.

“ محبة وسلام ووطنية تجمعنا على أرض مصر ”.. بهذه الكلمات روى كيرلس جمال أحد تجار بيع الأدوات والأجهزة الكهربائية المختلفة بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية حكايته مع توزيع الشربات والحلويات احتفالا بالمولد النبوي الشريف للعام الثانى على التوالى.

وأكد أنه ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي فنحن جميعا أقباط نعيش سويا على أرض المحروسة مصر الكنانة، ونحرص دائما فى الكثير من المناسبات الدينية على تقديم التهاني وتبادل الأفراح بيننا ، وهى عادة نتوارثها عن الآباء والأجداد منذ القدم.

وأوضح كيرلس، أنه للعام الثانى على التوالى يقوم بتحضير الحلوى والشربات وتجهيز الخامات المستخدمة من تحضير كميات من فاكهة الموز والشربات.

ولفت الى أنه أقدم على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لأنها عادة تعبر عن الإخاء والترابط الذي يجمع الشعب المصري فى هذه المناسبة قائلا: “ الشعب المصري نسيج واحد وفى ترابط إلى يوم الدين ”

وأشار إلى أن خلال تحضير الشربات وتوزيعه على المواطنين بالمنطقة يشعر المارة بالسعادة والفرحة والبهجة وهو ما يسود بين أهالى المنطقة بشكل خاص وبين الشعب المصري مضيفا أن الكثير من المارة وأهالي المنطقة يحرصون على مشاركتنا فى توزيع الشربات لإدخال الفرحة على الجميع قائلا “ مسلم ومسيحي يجمعهم المحبة والسلام والأخاء ”.

وتابع كيرلس، أن استمرار اتباع توزيع الشربات والحلويات كل عام على أهالى المنطقة وأنها عادة لن تنقطع ويتوارثها الأجيال بالأسرة موكدا ان شقيقة يشاركه كل عام فى تحضير وتوزيع الشربات إلى جانب العاملين معه بداخل المحل التجارى.