انتهاء الشوط الأول بين الزمالك والشرطة الكيني بهدف عبد الله السعيد

أحرز عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف فريقه الأول في مرمى فريق الشرطة الكيني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول في المباراة المقامة حاليًا على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك 1 - 0 بهدف عبد الله السعيد.

ويلعب حاليًا الزمالك بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وانطلقت مباراة الزمالك والشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.