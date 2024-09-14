السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

الكفن ينهى خصومة ثأرية بقرية ونينة الغربية بسوهاج (صور)

جانب من مراسم الصلح،
جانب من مراسم الصلح، فيتو

 أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ؛ لحضور مراسم إنهاء الخصومة الثأرية والصلح بين عائلتي "آل عميرة"، و"آل الجحش" بقرية ونينة الغربية بمركز سوهاج.

نائب محافظ سوهاج يشهد مراسم صلح عائلتي آل عميرة وآل الجحش بقرية ونينة الغربية

شهد مراسم الصلح اللواء ياسر اللبودي مساعد مدير الأمن، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، والنواب أحمد عواجة، وحاتم مبارك، وألفت المزلاوي أعضاء مجلس النواب، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.
 

الكفن ينهى خصومة ثارية  بقرية ونينة الغربية بسوهاج


ونقل "عبد الهادي" تحيات وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، موجها التهنئة للحضور جميعا بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ومعبرا عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز سوهاج، والمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، مؤكدا على أهمية نبذ الخلافات وانهاء الخصومات الثأرية، والتحلى بالتسامح والمحبة للتفرغ لبناء الجمهورية الجديدة.

وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بنظام القودة "الكفن"، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

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