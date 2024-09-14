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اقتصاد

خبير أسواق مال: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤدى إلى تحسين أداء مؤشرات EGX

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات آخر جلسات الأسبوع المنتهي، بإجمالي عدد عمليات بلغت 108 آلاف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة ختام الأسبوع المنتهى تراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي للمؤشر الرئيسي  EGX30، بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي.

 

البورصة المصرية كانت معفاة في السابق من أي ضرائب على الأرباح 

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرقابة المالية، لـ “فيتو”: كانت البورصة المصرية معفاة في السابق من أي ضرائب على الأرباح نتيجة المعاملات، وفي يوليو 2013 ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على المعاملات التي فرضت مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها ألغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادة.

 

 

 

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤدى إلى تحسين أداء المؤشرات الرئيسية 

وتابع فرج قائلا: من المتوقع أن يؤدي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى تحسين أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، مع عودة الثقة للسوق وزيادة السيولة، حيث يرى العديد من الخبراء، أن الإلغاء إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق المصرية جادة في تحسين بيئة الاستثمار.

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

ماذا حدث في تداولات ختام جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024 ؟

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة.
  • تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة. 
  • هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة. 
  • انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة.

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