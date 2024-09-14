السبت 14 سبتمبر 2024
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ضبط 928 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة بدمياط ( صور )

ضبط لحوم ودواجن فاسدة
ضبط لحوم ودواجن فاسدة بدمياط

 اطلع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة على مدار أسبوع.

وكشف تقرير المديرية، بحسب بيان محافظة دمياط، السبت، عن قيام المديرية شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حملة مكبرة وفرضت رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب، وذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات د. ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط  د. إيهاب شكري.
وقامت د. دينا طلعت، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، برفقتها د. أحمد صيام رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر 

 

لحوم ودواجن فاسدة مذبوحه خارج المجازر الحكومية

ضبط  928 كجم من اللحوم  المذبوحة خارج المجازر الحكومية 

 

ومن خلال التفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع  ضياء الدين قنديل مدير الرقابة التموينية بضبط  928 كجم من اللحوم  المذبوحة خارج المجازر الحكومية والفيليه والدواجن مجهولة المصدر.

أسفنجه ولون أحمر يتم استخدامه لتضليل المواطنين

ضبط مادة حمراء وأسفنج يتم استخدامها لتزوير ختم  الذبائح لتضليل المواطنين

 كما تم ضبط مادة حمراء وإسفنج يتم استخدامها لتزوير ختم  الذبائح لتضليل المواطنين، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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