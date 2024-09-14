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المدن الجامعية بسوهاج تنظم ندوة عن الأمن والسلامة

المدن الجامعية بسوهاج
المدن الجامعية بسوهاج تنظم ندوة توعوية عن الأمن والسلامة

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة سوهاج ندوه توعوية تحت عنوان "الأمن والسلامة وإدارة الأزمات" استهدفت العاملين بها، والتى حاضر فيها الدكتور رأفت الخطيب الأستاذ بكلية العلوم قسم الكيمياء ومدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات بالجامعة وذلك بقاعة المؤتمرات بالمدن الجامعية بمقر الجامعة القديم.

المدن الجامعية بسوهاج تنظم ندوة توعوية عن الأمن والسلامة وإدارة الأزمات للهيكل الإدارى 

واكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أهمية هذه الندوة في التوعية والإرشاد وحماية البيئة وصحة الإنسان وسلامته وأمنه، مشددا على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة وذلك لضمان عدم التسبب في إلحاق اي ضرر باي شخص.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الندوه تناولت التعريف بمفهوم الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث والمخاطر المحتمل حدوثها وكيفية التصدى لها والتقليل من أثرها السلبى فى حالة حدوثها كالزلازل والحرائق وتسرب الغاز وقطع الكهرباء ووقوع الاسانسير وانهيار جزء من المبنى وغيرها من الأزمات والتى يمكن أن يتعرض لها العاملين بقطاع المدن الجامعية.

وأوضح الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات أن الندوة تناولت ايضًا التعريف بالحريق وشرح أسبابه وأنواعه وكيفية التعامل معه فى حالة حدوثه باستخدام شتى الوسائل كالكتم واستخدام وسائل الإطفاء المتاحة كجرادل الرمل ومصادر المياه وطفايات الحريق وكيفية استخدام كل وسيلة على حده كما تناولت الندوة موضوعات أخرى كالإخلاء والنفايات وكيفية التخلص منها.

وأكد حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية والتغذية على أهمية هذه الندوة للعاملين بقطاع المدن الجامعية وعلى اختيار موعد إقامتها قبل بداية العام الدراسي الجديد حيث شارك بها مدير المدينة الجامعية طلبة، ومدير المدينة الجامعية طالبات ومدير إدارة التغذية وعدد كبير من الاشراف والفنيين والعاملين بقطاع المدن الجامعية.

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