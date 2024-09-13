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محافظات

إصابة مزارع بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بأرض زراعية في سوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب مزارع بطلق ناري في مشاجرة مع جاره في الأرض الزراعية بمركز المنشأة في سوهاج.

 تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد رمضان رئيس مباحث شرطة مركز المنشأة بإصابة “فيصل ا. ا ع”، 46 عامًا - مزارع بطلق ناري بالفخذ اليسرى ووصوله للمستشفى المركزي.


التحقيقات تكشف سبب الإصابة بالطلق الناري 

وخلال التحقيقات التى أجريت بمعرفة وحدة مباحث مركز المنشاة اتهم جاره في الأرض الزراعية “عبد الناصر ر ف ا”- 28 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية بذات الناحية.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم. 
 

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مدير أمن سوهاج اصابة مزارع بطلق نارى دائرة مركز شرطة المنشأة اللواء صبرى عزب الرائد احمد رمضان

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