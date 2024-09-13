مصرع خمسينية في انهيار منزل بقرية كوم النور في الدقهلية

لقيت خمسينية مصرعها في انهيار لجزء من سقف منزل بقرية كوم النور التابعة لمركز ومدينة ميت غمر مكون من دورين والسقف عباره عن عروق خشبيه حيث انهار سقف الدور الثاني علي الدور الأول.

مصرع خمسينية في انهيار جزيي لمنزل

وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( مجلس مدينة ميت غمر - الصحه - الإسعاف - الحماية المدنية - مركز شرطة ميت غمر - التضامن الاجتماعي ) حيث أسفر الحادث عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا كانت متواجدة منفرده بالمنزل وباقي أفراد الأسرة كانوا خارج المنزل وتم نقلها الي مستشفي ميت غمر لإنهاء كافة إجراءات وتصاريح الدفن

وكلف اللواء أنوار عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة الموقف أول بأول، حيث انتقل عبدالفتاح شحاته نائب رئيس مجلس ومدينة ميت غمر الي موقع الحادث برفقة كافة الأجهزة المعنية.

إخلاء المنزل من كافة محتوياته وفرض كردون أمني

كما أمر " محافظ الدقهلية" بإخلاء المنزل من كافة محتوياته وفرض كردون أمني حول المنزل وغلقه نهائيًا وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرار إزالة فوري وإزالته بالكامل في حالة التأكد من عدم صلاحيته الإنشائية

ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامه بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف اللواء " طارق مرزوق " الدكتورة ماجدة جلال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة توجه فريق من مديرية التضامن الي موقع الحادث للوقف علي كافة احتياجات الاسره وبحث حالتها الاجتماعية لتقديم كافة المساعدات لهم من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويتقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخالص العزاء لاسرة الفقيده داعيا الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور

هذا ويطمئن " محافظ الدقهليه " المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وما زالت المتابعة مستمرة حتي يتم إنهاء كافة إجراءات دفن الفقيده وإخلاء المنزل بالكامل من كافة محتوياته.

التواصل مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه

و تؤكد " محافظة الدقهليه" تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

عدم الانسياق وراء اي اشاعات

وتهيب " محافظة الدقهليه " بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وعرضها.

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