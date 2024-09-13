الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع خمسينية في انهيار منزل بقرية كوم النور في الدقهلية

انهيار عقار بكوم
انهيار عقار بكوم النور، فيتو

لقيت خمسينية مصرعها في انهيار لجزء من سقف منزل بقرية كوم النور التابعة لمركز ومدينة ميت غمر مكون من دورين والسقف عباره عن عروق خشبيه حيث انهار سقف الدور الثاني علي الدور الأول.

مصرع خمسينية في انهيار جزيي لمنزل 

 وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( مجلس مدينة ميت غمر - الصحه - الإسعاف - الحماية المدنية - مركز شرطة ميت غمر - التضامن الاجتماعي ) حيث أسفر الحادث عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا كانت متواجدة منفرده بالمنزل وباقي أفراد الأسرة كانوا خارج المنزل وتم نقلها الي مستشفي ميت غمر لإنهاء كافة إجراءات وتصاريح الدفن 

 وكلف اللواء أنوار عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة الموقف أول بأول، حيث انتقل  عبدالفتاح شحاته نائب رئيس مجلس ومدينة ميت غمر الي موقع الحادث برفقة كافة الأجهزة المعنية.

إخلاء المنزل من كافة محتوياته وفرض كردون أمني 

كما أمر " محافظ الدقهلية" بإخلاء المنزل من كافة محتوياته وفرض كردون أمني حول المنزل وغلقه نهائيًا وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرار إزالة فوري وإزالته بالكامل في حالة التأكد من عدم صلاحيته الإنشائية 

 

 ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامه بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف اللواء " طارق مرزوق " الدكتورة ماجدة جلال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة توجه فريق من مديرية التضامن الي موقع الحادث للوقف علي كافة احتياجات الاسره وبحث حالتها الاجتماعية لتقديم كافة المساعدات لهم من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويتقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخالص العزاء لاسرة الفقيده داعيا الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور

هذا ويطمئن " محافظ الدقهليه " المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وما زالت المتابعة مستمرة حتي يتم إنهاء كافة إجراءات دفن الفقيده وإخلاء المنزل بالكامل من كافة محتوياته.

التواصل مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه

و تؤكد " محافظة الدقهليه" تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

عدم الانسياق وراء اي اشاعات 

 وتهيب " محافظة الدقهليه " بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وعرضها.

محافظ الدقهلية يعتمد نتائج تقييم المشروعات الخضراء الذكية

صحة الدقهلية: تقديم مليون و5 آلاف و852 خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاجهزة المعنية الحماية المدنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رئيس مركز ومدينة ميت غمر قرية كوم النور محافظ الدقهلية مركز ومدينة ميت غمر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق في سمالوط بالمنيا غدا

ريال مدريد يعلن تجديد عقد حارس الفريق

جنايات المنيا تبرئ مدرسا من جناية اتجار في النقد الأجنبي

دينا الشربيني وشريف سلامة يدخلان ديكور كامل العدد 3 في هذا الموعد

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية