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أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

 تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة ورسول السلام والإنسانية ﷺ، داعيًا المولى -عز وجل- في هذا المناسبة أن يَمُنَّ على الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.

 

رسالة شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف 

 وأكد شيخ الأزهر، أننا إذ نحتفل بذكرى مولد سيد الأولين والآخرين -ﷺ- فإننا نحتفل بتجلِّي الإشراق الإلهي على الإنسانيَّةِ جمعاء، وظهوره في صُورةِ رسالةٍ إلهيَّة خُتِمَتْ بها جميعُ الرسالات، فنشر السَّلام والمحبة والرَّحمة، وحكمَ بالعدل بين الجميع، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. 

 

شيخ الأزهر: عالمنا اليوم بات في أمسِّ الحاجة إلى هديه ﷺ أكثر من أي وقت مضى

 وأوضح شيخ الأزهر أن عالمنا اليوم بات في أمسِّ الحاجة إلى هديه ﷺ أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعدما عجز الضمير العالمي عن إقرار السلام وإنهاء الحروب والصراعات، وكبح جماح العدوان الوحشي على الأبرياء في فلسطين وغيرها من المناطق المشتعلة وبؤر الصراعات حول العالم.

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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

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شيخ الأزهر لممثل الاتحاد الأوروبي: متى تتوقف المهزلة التاريخية في غزة؟

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