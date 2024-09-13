لامين يامال يحدد مصيره مع برشلونة ويرد على مقارنته بميسي

كشف لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تطورات جديدة حول مستقبله مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللاعب الإسباني الشاب فرص تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام 2024.

فرص الكرة الذهبية

وقال لامين يامال في حديثه مع برنامج "Hormiguero": "بخصوص إمكانية الفوز بالكرة الذهبية، لا أعتقد أن لدي فرصة للفوز بها".

وعن الدراسة أثناء بطولة يورو 2024 أجاب يامال: "كان هناك الكثير من النشوة ثم الحزن بسبب الاضطرار إلى الدراسة لأنه في الليل كان الجميع يلعبون التنس وكان علي أن أغادر مبكرًا للدراسة لكن نجحت".



عن هدفه في فرنسا أوضح يامال: "عندما تسدد بهذه الطريقة ستحتفل تلقائيًا، حدث ذلك لي ضد إيطاليا استدرت للاحتفال ولكن لم يكن هدفًا".

وعن العنصرية أفاد يامال قائلًا: "الأمر لا يستحق قول أي شيء وليس لدي ما أرد عليه، نحن نعرف قيمنا والأمر لا يستحق كل هذا".

وعن نيكو ويليامز: "بالطبع أريد اللعب مع ويليامز كل أسبوع، فهو لاعب يمتلك إمكانيات لا تصدق".

وبخصوص تعامله مع الشهرة: "اعتدت على ذلك قليلًا، أقوم بالشراء عبر الإنترنت ومن وقت لآخر أحاول التسوق لكن الأمر صعب".

وواصل حديثه قائلًا: "لا أريد مغادرة برشلونة أبدًا، أريد أن أصبح أسطورة في هذا النادي".

المقارنة مع ميسي

وتابع: "المقارنة مع الأفضل في التاريخ ليونيل ميسي تعجبني لكني أريد أن أكون أنا والوصول إلى ميسي مستحيل".

وعن صورته الشهيرة مع ميسي: "أعطاني بعض قواه. لا يزال لدي الكثير لأقدمه".

وساهم يامال في تتويج منتخب إسبانيا بـ لقب يورو 2024، بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية.