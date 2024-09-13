الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يحدد مصيره مع برشلونة ويرد على مقارنته بميسي

لامين يامال وميسي،
لامين يامال وميسي، فيتو

كشف لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تطورات جديدة حول مستقبله مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللاعب الإسباني الشاب فرص تتويجه بالكرة الذهبية هذا العام 2024.

 

فرص الكرة الذهبية

وقال لامين يامال في حديثه مع برنامج "Hormiguero": "بخصوص إمكانية الفوز بالكرة الذهبية، لا أعتقد أن لدي فرصة للفوز بها".

وعن الدراسة أثناء بطولة يورو 2024 أجاب يامال: "كان هناك الكثير من النشوة ثم الحزن بسبب الاضطرار إلى الدراسة لأنه في الليل كان الجميع يلعبون التنس وكان علي أن أغادر مبكرًا للدراسة لكن نجحت".


عن هدفه في فرنسا أوضح يامال: "عندما تسدد بهذه الطريقة ستحتفل تلقائيًا، حدث ذلك لي ضد إيطاليا استدرت للاحتفال ولكن لم يكن هدفًا".

وعن العنصرية أفاد يامال قائلًا: "الأمر لا يستحق قول أي شيء وليس لدي ما أرد عليه، نحن نعرف قيمنا والأمر لا يستحق كل هذا".

وعن نيكو ويليامز: "بالطبع أريد اللعب مع ويليامز كل أسبوع، فهو لاعب يمتلك إمكانيات لا تصدق".

وبخصوص تعامله مع الشهرة: "اعتدت على ذلك قليلًا، أقوم بالشراء عبر الإنترنت ومن وقت لآخر أحاول التسوق لكن الأمر صعب".

وواصل حديثه قائلًا: "لا أريد مغادرة برشلونة أبدًا، أريد أن أصبح أسطورة في هذا النادي".

 

المقارنة مع ميسي 

وتابع: "المقارنة مع الأفضل في التاريخ ليونيل ميسي تعجبني لكني أريد أن أكون أنا والوصول إلى ميسي مستحيل".

وعن صورته الشهيرة مع ميسي: "أعطاني بعض قواه. لا يزال لدي الكثير لأقدمه".

وساهم يامال في تتويج منتخب إسبانيا بـ لقب يورو 2024، بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لامين يامال برشلونة نادي برشلونة الكرة الذهبية منتخب اسبانيا ميسي ليونيل ميسي

مواد متعلقة

مدرب منتخب إسبانيا يرد على برشلونة بشأن لامين يامال

تعليق مفاجئ من لامين يامال نجم برشلونة حول مقارنته بميسي

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية